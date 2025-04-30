Турпоток в Кабардино-Балкарию установил рекорд в 2025 году

Около 460 тыс. туристов отдохнули в Кабардино-Балкарии (КБР) с начала года. Это на 15% выше, чем годом ранее. В регионе появилась новая популярная локация - Зольский район, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства курортов и туризма КБР.

"Туристический поток в республику с января по март составил 459 тыс. человек, что на 15% больше показателей прошлого года. Хорошая тенденция увеличения турпотока у Зольского района, в 2024 году количество отдыхающих здесь превысило 150 тыс. человек", - рассказали в ведомстве.

Рост турпотока специалисты связывают в том числе и с повышением количества средства размещения. По нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2024 году номерной фонд региона увеличился на более чем 500 номеров.

"Значительный рост туристов в Зольском районе, наблюдаемый с 2021 года, связан с несколькими ключевыми факторами. Главную роль играет транспортная доступность территории - наличие обустроенной автомобильной дороги со стороны Ставропольского края. Важным стимулом для привлечения туристов стало строительство и развитие эко-парка "Долина Нарзанов", который предлагает гостям уникальные природные достопримечательности и современную инфраструктуру", - пояснили ТАСС в министерстве.

Отмечается, что активная рекламная кампания местных курортов также способствовала увеличению общего количества отдыхающих в Кабардино-Балкарии.