В Морской коллегии рассказали о развитии новых круизных маршрутов

Развитие круизного туризма на Дальнем Востоке обсуждалось в числе других тем на заседании президиума Морской коллегии под руководством помощника президента РФ Николая Патрушева. Один из маршрутов должен соединить Владивосток, Камчатку, Сахалин и Курилы.

Как отмечается в сообщении коллегии, участники заседания подчеркнули, "что с учетом высоких темпов развития Азиатско-Тихоокеанского региона как туристического направления особое внимание следует уделять формированию программ по продвижению круизных продуктов регионов Дальневосточного федерального округа".

"К перспективным маршрутам члены Морской коллегии отнесли дальневосточную круизную линию с отправной точкой во Владивостоке с посещением районов Приморского края, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и Курильских островов", - говорится в сообщении по итогам заседания.

Такая линия может открыться в 2026 году, отмечал ранее на X Тихоокеанском туристском форуме губернатор Приморья Олег Кожемяко. Договоренность между регионами Дальнего Востока существует с 2019 года, однако к практической ее реализации приступили недавно. В прошлом сентябре на необходимость развития туристического потенциала Дальнего Востока указал президент РФ Владимир Путин.