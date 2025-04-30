Отдых в Анапе значительно подешевел

В мае 38% продаж путевок пришлись на Кубань. Еще 12% туристов выбрали Кавминводы.

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Такие данные приводит АТОР.

В результате из-за повышенного спроса отдых по этим направлениям подорожал в мае на 5-18%.

Правда, исключением стала Анапа, которая стала единственным курортом Юга, где цены упали на 37-40%. Вместе с тем упали и продажи путевок в Анапу – в целом на 40% в сравнении с показателями прошлого года.

Отельеры обещают скидки в надежде привлечь туристов. Однако, считает эксперт Дмитрий Богданов, предложенные цены не смогут заинтересовать достаточное количество туристов.

Поэтому он рекомендует отельерам Анапы по меньшей мере 50% номеров в мае-июне продать с дисконтом. Тогда туристы смогут приехать на курорт и убедиться, что отдыху ничего не помешает.

Это обеспечит спрос на третий квартал 2025 года.

Ранее в АТОР рассказали, в каком состоянии находятся пляжи Анапы. Также сообщалось, что бронирование отдыха в Анапе в последние недели активизировалось в преддверии весенне-летних месяцев.