В России вырос спрос на отдых в гостевых домах

Стелла Шмель

По данным онлайн-сервисов, в России интерес к проживанию в гостевых домах увеличился более чем на 25% по сравнению с минувшим годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию туристических агрегаторов (АТАГ).

В России вырос спрос на отдых в гостевых домах
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По информации АТАГ, гостевые дома являются одним из самых доступных вариантов размещения во время путешествий по России. Особенно популярны они в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Суздале, Архызе, Выборге, Минске и Кисловодске.

За последний год число бронирований гостевых домов выросло на 27%, следует из данных онлайн-сервиса Bronevik.com. В сервисе «Туту» отмечают, что с начала 2025 года спрос на бронирование гостевых домов продемонстрировал рост на 43%.

В «Яндекс Путешествиях» рассказали, что в марте начинает увеличиваться интерес к отдыху в гостевых домах, а к середине лета он удваивается. По информации сервиса «Островок», за год количество бронирований гостевых домов на майские праздники выросло на 12%. В «Туту» этот показатель увеличился на 37%.

Как сообщается, причина, по которой гостевые дома пользуются спросом, заключается в том, что они позволяют сэкономить на еде и досуге.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с «Говорит Москва» заявил, что стоимость билетов на самолеты и поезда в России повысилась на 400% в преддверии майских праздников.

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