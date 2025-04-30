В России вырос спрос на отдых в гостевых домах

По данным онлайн-сервисов, в России интерес к проживанию в гостевых домах увеличился более чем на 25% по сравнению с минувшим годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию туристических агрегаторов (АТАГ).

По информации АТАГ, гостевые дома являются одним из самых доступных вариантов размещения во время путешествий по России. Особенно популярны они в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Суздале, Архызе, Выборге, Минске и Кисловодске.

За последний год число бронирований гостевых домов выросло на 27%, следует из данных онлайн-сервиса Bronevik.com. В сервисе «Туту» отмечают, что с начала 2025 года спрос на бронирование гостевых домов продемонстрировал рост на 43%.

В «Яндекс Путешествиях» рассказали, что в марте начинает увеличиваться интерес к отдыху в гостевых домах, а к середине лета он удваивается. По информации сервиса «Островок», за год количество бронирований гостевых домов на майские праздники выросло на 12%. В «Туту» этот показатель увеличился на 37%.

Как сообщается, причина, по которой гостевые дома пользуются спросом, заключается в том, что они позволяют сэкономить на еде и досуге.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с «Говорит Москва» заявил, что стоимость билетов на самолеты и поезда в России повысилась на 400% в преддверии майских праздников.