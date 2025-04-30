Минэк расширил функционал единой цифровой турплатформы

Министерство экономического развития анонсировало расширение функционала единой цифровой платформы для туристической отрасли. Помимо базовых сервисов, система получит возможность заключать электронные договоры между туроператорами, туристами и отелями. Об этом заявил директор департамента реализации проектов в сфере туризма Минэкономразвития Георгий Груша.

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По его словам, один из ключевых сервисов будущей платформы – автоматизация заключения договоров.

«Мы прорабатываем возможность цифрового оформления соглашений, включая контракты на реализацию турпродуктов и бронирование гостиниц», – пояснили в Минэке.

Также в приоритете упрощение регистрации в отелях и интеграция с миграционными сервисами. Это позволит сократить бюрократические процедуры и ускорить взаимодействие между участниками рынка.

Главная цель платформы – централизованный сбор и передача данных для всех игроков индустрии: туристы получат доступ к проверенной информации о туроператорах, актуальной обстановке в местах отдыха и господдержке; бизнес сможет оперативно находить партнеров, оформлять документы и организовывать безвизовые групповые поездки; власти – отслеживать турпотоки, анализировать рынок и получать обратную связь от отрасли.

Напомним, инициатива создания платформы была озвучена президентом Владимиром Путиным. Она объединит данные о гостиницах, транспорте, гидах и других сервисах и сформирует единое цифровое пространство для туриндустрии. Внедрение платформы планируется в ближайшие годы, точные сроки пока неизвестны.