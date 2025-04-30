Немецкий инженер по имени Мартин приехал в Россию из Баварии. О том, что поразило немца в стране, рассказал его друг Филипп в своем блоге.

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По его словам, иностранец ожидал, что столкнется в России с настоящим мраком, однако постоянно видел лишь ухоженные города и улыбчивых людей.

—Он все время смотрел в окно. Говорил: «Люди живут, улыбаются. Дома. А где разруха?» Особенно Мартина поразило количество монастырей, — рассказал Филипп в своем канале «Из Германии да в Россию».

В рамках своего путешествия Мартин посетил Владимир, Суздаль, Боголюбово, Юрьев-Польский. Автор блога утверждает, что по итогам визита его друг полностью потерял прежнюю картину российского быта, которая была навязана немецкими СМИ.

Необычные истории от приехавших в Россию иностранцев можно услышать повсеместно. Например, 12 лет назад итальянец Тото переехал в Челябинск, крестился, набил себе татуировку с флагом России, гербом СССР и православным крестом, а также сменил имя на Владимир. Сейчас он делает волокуши и передает их Народному фронту для бойцов в зоне спецоперации. Итальянец называет Россию второй родиной и ценит ее за дружелюбных людей, хорошие условия и отсутствие проблем.

В Россию часто приезжают и граждане Соединенных Штатов. Так, американец Эрик Пичони рассказал, что принял решение о переезде в связи с программой поддержки семей.