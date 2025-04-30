Что ждет туристов на первое мая в Челябинске

Первого мая город превратится в площадку для ярких событий: от уличных гуляний до интеллектуальных лекций, от классического балета до готических вечеринок.

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«1 мая парк имени Гагарина в 14:00 ждет всех на митинг-концерт "Доблестный труд — гарантия Победы!" с выступлениями артистов, аттракционами и награждениями. В этот же день откроется детская железная дорога: первый рейс в 10:26 от станции "Звездная" (билеты от 100 рублей)», – сообщает наш корреспондент.

Также в горсаду Пушкина с 11:00 стартует игровая программа «Сказки Лукоморья» для детей, а в парке «Сад Победы» с 16:00 начнутся бесплатные конкурсы и игры. Любители сериалов оценят марафон «Твин Пикс» в арт-оранжерее «ЛюбаПетя» (с 12:00). Вечером кавер-группа «Вайб» выступит в ресторане «Максимилианс» (19:00), а в баре «Радио» зажгут диджейские сеты (20:00).

Отметим, 2, 3 и 4 мая в городе также запланированы мероприятия: дегустации, кинопоказы, выставки в музеях, спектакли в театрах.