Из Северной Осетии отправился первый поезд в Крым

Из Северной Осетии сегодня утром отправился первый поезд «Таврия» сообщением Владикавказ — Симферополь. Состав будет ходить раз в четыре дня до октября.

«Осетия и Крым теперь связаны железнодорожным сообщением: из Владикавказа в Симферополь сегодня отправился первый поезд. Для нас это не просто новый маршрут — это еще один шаг к укреплению связей между нашими регионами. Уверен, что маршрут будет востребован: он важен как для туризма, так и для экономики», — написал в своем телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Из Симферополя пассажирский поезд «Таврия» № 527/528 отправился в первый рейс 28 апреля и прибыл во Владикавказ менее чем через сутки. На территории Северо-Кавказского федерального округа состав делает остановки на станциях Невинномысская, Минеральные Воды, Георгиевск, Аполлонская, Прохладная, Котляревская, Беслан, Владикавказ. Маршрут также проходит через Джанкой, Керчь, Тамань, Краснодар.

Состав сформирован из плацкартных и купейных вагонов. Поезд будет курсировать раз в четыре дня до конца летнего сезона.