В Новосибирской области запустят археологический тур

Туристические экспедиции по местам археологических раскопок с посещением кургана раннего железного века запускают в Новосибирском краеведческом музее. Первые поездки запланированы в июне 2025 года, сообщили в пресс-службе музея.

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«‎Краеведческий музей запускает тур по Ордынскому району с посещением настоящих археологических раскопок 7, 14, 21 и 22 июня 2025 года Новосибирский государственный краеведческий музей запускает музейно-туристический проект "В гостях у археолога" на базе археологических раскопок у села Антоново в Ордынском районе Новосибирской области», — рассказали в пресс-службе.

Во время экспедиции сотрудники музея будут изучать курганный могильник большереченской культуры эпохи раннего железа (VI-IV века до н. э.). Возможность заглянуть в гости к археологам и погрузиться в мир исследователей древности получат участники тура.

За день они смогут освоить методы полевой археологии, принять участие в раскопках, узнать о жизни людей в раннем железном веке, а также попробовать себя в мастер-классах по изготовлению предметов быта, орудий труда и оружия с использованием древних технологий. Кроме того, гости познакомятся с работой антрополога и увидят подлинные археологические находки той эпохи.

Программа автобусного тура также включает посещение мемориала участникам Ирменского сражения 1598 года времен завоевания Сибирского ханства, каменной стелы раннего железного века, места с останками колесного парохода "Михаил Фрунзе", построенного в конце XIX века.

Туристы смогут узнать об археологии и истории новосибирского Приобья. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Новосибирской области. Научно-методическую помощь проекту оказывает Института археологии и этнографии СО РАН, добавили в пресс-службе.