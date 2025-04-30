Названы самые дорогие бронирования отелей в апреле

Самые дорогостоящие бронирования в отелях в апреле 2025 года россияне совершили в Швейцарии и Чечне: за отдых в Цюрихе турист заплатил 1,3 млн рублей, проживание в Грозном обошлось другому россиянину с ребенком в 520 тыс. рублей. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

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«Рекордную сумму на отдых в середине весны потратил путешественник, отправившийся в Швейцарию: он провел 10 дней в пятизвездочном отеле Цюриха, заплатив за это 1 303 000 рублей, причем в эту сумму входили только завтраки. <…> Лидером российского рейтинга по стоимости отдыха в апреле оказался Грозный: 13 дней в гостинице без звезд, но с включенными в стоимость завтраками обошлись взрослому путешественнику с ребенком в 520 000 рублей», — рассказали эксперты.

Согласно исследованию, на втором месте зарубежного рейтинга оказался отпуск семьи из четырех человек, включая двоих детей, в столице Омана Маскате. Восемь дней в пятизвездочной гостинице с завтраками стоили 1,3 млн рублей. На третьем месте поездка двоих россиян в Вашингтон, где они провели 20 дней в четырехзвездочном отеле без питания. Такой отдых обошелся в 1,25 млн рублей.

Также в топ попали каникулы в Дубае и на Мальдивах. В одном из самых популярных арабских городов семья из трех человек (в том числе ребенок) провела девять дней в гостинице с пятью звездами за 1,21 млн рублей. В стоимость было включено двухразовое питание. А на острове в Индийском океане два путешественника отдыхали шесть дней в пятизвездочном отеле "все включено" за 936 тыс. рублей.

Во внутрироссийском рейтинге второе и третье места заняли поездки в Калининград. Короткое однодневное путешествие для троих россиян в пятизвездочном отеле с завтраками стоило 458 тыс. рублей. Следом идут более длительные каникулы в 10 дней: на такой срок двое туристов забронировали номер в четырехзвездочной гостинице без питания, заплатив 365 тыс. рублей, отметили эксперты.

В топе также оказались Адлер и Пятигорск. В курортном районе Сочи взрослый путешественник и двое детей отдыхали неделю в пятизвездочном отеле за 293 тыс. рублей, а 12-дневные каникулы двоих россиян в пятизвездочной гостинице в Кавминводах стоили 278 тыс. рублей. В обоих случаях в стоимость проживания входили только завтраки.