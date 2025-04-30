Министр поведал о популярности сакских лечебных грязей в Крыму

Свыше 100 российских санаториев используют Сакские лечебные грязи, сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.

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«Более 100 санаториев Российской Федерации используют сакскую грязь, рапу (солевой раствор высокой степени минерализации - прим. ТАСС) и минеральную воду. Технологии восстановления здоровья с помощью сакских грязей являются впечатляющими по эффективности», — сказал он журналистам в ходе пресс-тура "Расцветай в Крыму".

Ганзий отметил уникальность сакской грязи, напомнив, что по составу она "превосходит соли Мертвого моря".

Министр также указал на необходимость сохранения уникального Сакского озера.

"Если бы не проводились работы по сохранению озера, мы бы уже давно утратили этот источник. Разработкой уникальных природных ресурсов занимается Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция, управляющая достаточно сложной системой в части постоянного регулирования уровня рапы. В 2026 году мы отметим 100-летие предприятия, которое на протяжении всего этого времени практически не прекращало работу», — уточнил министр.

Он также отметил, что Крымская ГГРЭС добывает и поставляет целебную сакскую грязь в большинство регионов России и в Республику Беларусь.

На территории городского округа Саки в Крыму располагается лечебное Сакское озеро, в которое входят Западный и Восточный бассейны месторождения лечебной грязи и рапы. В 1807 году французский ученый химик Феликс Де Серра произвел анализ сакских грязей, этот момент считается стартом освоения курортов Крыма. В 1926 году для изучения и сохранения лечебного озера была создана Сакская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция (ГГРЭС), в сферу деятельности которого входят не только рациональная эксплуатация и сохранение уникального месторождения целебных грязей, но и изучение других бальнеогрязевых экосистем страны.

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