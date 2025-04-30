Турист удивился ценам за Полярным кругом

Российский путешественник побывал в городе Дудинка за Полярным кругом и раскрыл стоимость продуктов в местном магазине. Своими впечатлениями он поделился в блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

© РИА Новости

Цены на товары в северных широтах удивили автора.

«Думал, что будет дороже», — пояснил он.

Кроме того, он отметил разнообразие продуктов: помимо привычных лука и моркови там были дыни, манго и даже экзотическая папайя.

Россиянин привел в пример цены на самые востребованные товары: хлеб — 54 рубля за буханку, молоко — 219 рублей за литр, сыр — 1,7-2 тысячи за килограмм, сметана — 289 рублей за 300 граммов.

Макароны российского производства в Дудинке стоили 99 рублей за 450 граммов, яблоки — 320 рублей за килограмм, морковь — 128 рублей, болгарский перец — 400 рублей. Цены на дыни и арбузы достигали 585 рублей за килограмм, на апельсины — 455 рублей, на манго — 680 рублей.

Блогер обратил внимание и на то, что несмотря на обилие местной оленины и рыбы на Таймыре, в местном магазине преобладали привозные товары. Например, там даже нашлась баранина из Уругвая.

Ранее другой путешественник сравнил цены на продукты в Великобритании с российскими. По его словам, стоимость оказалась примерно одинаковой.