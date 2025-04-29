Чем Алтай привлекает любителей экстремального туризма

Алтай всегда привлекает любителей экстремального туризма, а сплав по горным рекам является одной из главных достопримечательностей этого региона России. Каждый год сюда приезжают спортсмены и путешественники, желающие испытать свои силы. Среди экстремалов наиболее сложным для преодоления считается Карагемский прорыв на реке Аргут. Некоторые попытки преодолеть этот участок заканчиваются трагически.

Река Аргут

Руководитель федерации рафтинга и спортивного туризма Алтайского края Андрей Дудник и кандидат географических наук Александр Редькин посвятили свою совместную статью «25 лет профессиональному туристскому образованию в Алтайском государственном университете (часть 1)» юбилею кафедры рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга АлтГУ. Их работа вышла в журнале «Наука и туризм: стратегии взаимодействия» (№ 9, 2018 г.).

Перечисляя достижения студентов, авторы особо отметили, что в 2003 г. группа под руководством Сергея Блошкина впервые в истории сумела пройти Карагемский прорыв. Повод для гордости действительно реальный: никто так и не сумел повторить это достижение барнаульских спортсменов.

Собственно, Карагемский прорыв – это пятикилометровый каньон, образовавшийся там, где река Аргут буквально прорезает себе путь сквозь Катунский хребет. Известный специалист по водному туризму Владимир Гаврилов описал этот объект в книге «Сплав. Путеводитель по горным рекам бывшего СССР и запада США». Вместе с другими спортсменами-любителями автор сплавлялся по Аргуту в июле-сентябре 1990 г. Правда, наиболее опасный участок Карагемского прорыва эта группа туристов обошла стороной.

Река Аргут начинается от слияния Акалаха и Джезатора, неподалеку от с. Беляши. Затем она движется к Катуни, преодолевая более 100 км горной местности. На этой реке много труднопроходимых порогов, где регулярно погибают любители водного туризма. Например, ближе к устью Аргута на скале можно увидеть мемориальные таблички с именами спортсменов, чьи жизни унесли коварные водовороты.

В. Гаврилов советует туристам-водникам, которые не планируют проходить Карагемский прорыв, причалить к берегу на сороковом километре от истока, перенести плоты и катамараны на 7 км ниже по течению и продолжить путь уже за наиболее опасным участком реки. Выбраться на дорогу от самого прорыва вряд ли получится – береговые скалы там слишком отвесные.

«Карагемский прорыв (5км) представляет собой набор суперсложных и суперопасных порогов. Почти все они принадлежат к высшей категории сложности – шестой. Возможность успешного сплава на этом участке весьма и весьма проблематична. Огромные скалы в русле, чрезвычайно мощный поток, водопадные сливы до 5 м», – написал В. Гаврилов.

А вообще, многие специалисты относят Карагемский прорыв к категории сложности VI+, потому что степень опасности данного участка реки Аргут находится за пределами научной классификации.

Неудачные попытки

«Это очень крутая "лестница", абсолютный хаос из гигантских скал, многометровых водопадов и бушующих "котлов" размером с трехэтажный дом с клубящимися облаками водяной пыли», – так Карагемский прорыв описала алтайская журналистка Надежда Тиунова.

Ее статья «"Ты – живой". Как барнаульцы преодолели непроходимый Карагемский прорыв в Горном Алтае» была опубликована информационным ресурсом «Алтапресс» 4 сентября 2019 г.

Этот объект манил экстремалов еще во времена СССР, но преодолеть его никто не мог: не было подходящего судна. Опытные спортсмены понимали, что обычные катамараны и плоты здесь вряд ли пройдут. Шанс появился лишь в 1989 г. после постройки плота «Бубль», который изобрел Константин Эриксон – спортсмен-водник из Новокузнецка. Это судно было спроектировано специально для прохождения самых опасных и сложных речных порогов.

Первое испытание «Бубля» успешно прошло на алтайских реках Чульча и Чебдар, поэтому в 1990 г. опытные водники Анатолий Шульжик и Александр Проваторов решились замахнуться на Карагемский прорыв. Они стартовали 9 мая, но после первого же водопада судно заклинило на камнях, пришлось выбираться на левый берег. Протащив «Бубль» около 500 м, сибирские экстремалы продолжили сплав. Судно пронеслось через водопады, вращаясь вокруг своей оси. А. Проваторов и А. Шульжик не контролировали спуск. К концу сплава они оба были почти без сознания.

Но эта попытка не была засчитана, так как не было видеоматериалов, подтверждающих прохождение. К тому же, 500 м самого опасного участка реки Аргут покорены так и не были.

А в августе 1990 г. группа, которую возглавлял Сергей Лагода, на обычном катамаране прошла нижнюю, более безопасную часть прорыва. В этой экспедиции участвовал и спортсмен-любитель Владимир Гаврилов – автор вышеупомянутой книги.

Многие экстремалы штурмовали Карагемский прорыв, экспедиции организовывались каждый год, но всегда неудачно. Порой эти попытки заканчивались трагически. Например, в 1995 г. был смыт с плота и погиб Андрей Волков – участник московской группы туристов под руководством Дмитрия Марчука.

А в 1999 г. Карагемский прорыв унес жизнь Станислава Воронко, пытавшегося пройти опасный участок на «Бубле». Его напарник Александр Галяпин выжил, его вытащили из воды без сознания. Но инцидент не прошел даром – спасенный водник тяжело заболел, так и не оправился от полученных травм и скончался спустя 4 года после сплава по Аргуту.

Водный Эверест

24 августа 2003 г. Сергей Блошкин, Александр Проваторов и Владислав Зырянов сумели совершить то, что считалось невозможным. Правда, подготовка к спуску заняла не один год, и регулярные неудачные попытки не остановили энтузиастов.

Неслучайно руководитель группы Сергей Блошкин в беседах с журналистами сравнивал прохождение Карагемского прорыва с покорением Эвереста. В отчете, который он составил для комитета по культуре и туризму администрации Алтайского края, известный спортсмен-водник написал, что в экспедиции помимо трех покорителей Карагемского прорыва участвовали: Сергей Лагода, Алексей Саратовкин, Евгений Юрьев, Илья Туболец и Олег Кошелев.

Сплав по Аргуту туристы совершили на двух плотах: «Бубле» и «Тибете». Второй из них разработал Сергей Лагода специально для прохождения наиболее сложных горных рек. «Тибет» – это, по сути, две крепко соединенные между собой сферы. Плот рассчитан на шестерых гребцов. Его команда не участвовала в штурме Карагемского прорыва. Два парня страховали своих товарищей, расположившись ниже по течению, а другие спортсмены-водники тщательно фиксировали все происходившее на камеры.

Хаос воды и камней

В своем отчете Сергей Блошкин подробно описал покоренное чудо природы. Он отметил, что русло Аргута на подходе к Карагемскому прорыву заметно сужается, и впереди экстремалов ожидают огромные камни, торчащие прямо из воды. На самом опасном участке уклон очень крутой – 70 метров на километр.

«На правом повороте первая лестница водопадов, общей высотой более 15 м (водопады от 3 до 5,5 м). Хаос воды и камней. Находясь рядом с таким водопадом, разговаривать практически невозможно. Далее 500 м бушующего потока с огромными камнями в русле и водопадными сливами от 3 до 5 метров. Ширина русла в этом месте около 30 метров. Затем идет правый поворот, перед которым рассыпным водопадом впадает ручей Карасу», – написал С. И. Блошкин.

Далее, правый берег реки – просто отвесная скала, а русло перегорожено огромным камнем пирамидальной формы. Слева – два четырехметровых слива, а справа – мощный восьмиметровый водопад. За ним расположено еще 500 метров бурлящей воды с двумя семиметровыми водопадами. А река с двух сторон зажата отвесными скалами – ни выбраться из воды, ни подступиться к ней. Но еще немного – и самый опасный участок Карагемского прорыва заканчивается, хотя поток и далее очень мощный, способный погубить даже опытных спортсменов.

Водопады не просто сильно шумят, они поднимают в воздух огромное количество брызг, так что даже просто дышать экстремалам удается с большим трудом. И все же невероятным усилием воли, попеременно теряя сознание и отчаянно борясь с водным потоком, трое храбрецов на «Бубле» прошли Карагемский прорыв от начала и до самого конца. Это достижение до сих пор никто не сумел повторить.

«Прорыв не взять быстро, "на время", наскоком, в отместку за смерть друга или в честь чего-либо. Четкое детальное планирование каждого шага, осознанное бесстрашие, слаженность команды и абсолютная вера в людей, с которыми ты идешь – только так», – считает С. И. Блошкин.

Автотуристы, посетившие берега реки Аргут, отмечают особую красоту этих мест. От одного только вида огромного каньона, высоченных отвесных скал и бурлящих водопадов у людей захватывает дух.