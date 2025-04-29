С какой целью туристы чаще всего используют интернет в отпуске

Медиахолдинг Rambler&Co совместно с мобильным оператором СберМобайл выяснили, для каких целей жители России используют интернет в поездках по стране и за ее пределами.

По данным исследования, россияне не могут отказаться от своей повседневной рутины в путешествиях. Почти равное число опрошенных остается онлайн постоянно или заходит в сеть три-четыре раза в сутки — 36 и 35 процентов соответственно, 12 процентов — один раз ежедневно. Есть и сторонники диджитал-детокса: 11 процентов отключают интернет совсем и шесть процентов обновляют ленту дважды в течение отпуска.

Непродолжительные звонки также востребованы в поездках. С апреля 2024 по апрель 2025 года абоненты СберМобайла разговаривали 420 тысяч минут за границей, или 32 тысячи минут ежемесячно. Средняя длительность звонков составила 1,2 минуты. За этот период на них было затрачено девять тысяч гигабайт интернета (672 гигабайт в месяц).

Причины обращения к мобильной связи в путешествиях различаются. Общение с семьей и близкими отметили 29 процентов, просмотр новостного и развлекательного контента — 22 процента. Третье место разделили сразу две категории: доступность в экстренных ситуациях и навигация на местности — по 15 процентов. И только десять процентов россиян связываются по работе, а девять процентов вызывают доставку или такси. Эти цифры показывают, что поддержка социальных контактов востребована так же, как и использование сервисов.

Менее половины (45 процентов) респондентов подключают специальные тарифы для путешественников, чтобы экономить на мобильной связи. Остальные 55 процентов заинтересованы в альтернативных услугах: ключевая — объем пакета мобильного интернета (32 процента). Четверть респондентов (25 процентов) обозначили приемлемые цены на исходящие звонки и 14 процентов — на входящие. Безлимитные мессенджеры и стоимость СМС важны для 22 и семи процентов соответственно.

В опросе, который прошел среди пользователей СМИ Rambler&Co в апреле этого года, приняли участие 71 205 человек — 56 процентов мужчин и 44 процента женщин.