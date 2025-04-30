Что влияет на стоимость речных круизов в России

В России 23 апреля открылась речная навигация — в этом сезоне теплоходы совершат около семи тысяч круизов из 40 городов страны. Средняя стоимость одного круизного дня составляет порядка восьми тысяч рублей, максимальные цены достигают нескольких десятков тысяч. На стоимость влияют рост издержек, отсутствие собственного флота и расходы на обслуживание судов. Об этом рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

— Большинство судов, которые у нас находятся непосредственно во флоте у организаторов путешествий, они являются точно также нероссийскими судами. Очень многие комплектующие идут из-за границы, соответственно, по сути используется параллельный импорт, и стоимость таких деталей разы возрастает. Поэтому здесь мы говорим о том, что подорожание топлива, подорожание обслуживания, подорожание эксплуатации, то есть хранение в зимний период — это все ведет к увеличению стоимости поездки на одного пассажира, — отметил Мельник в беседе с «Авторадио».

Эксперт считает, что сделать речные круизы для граждан доступнее можно только с помощью государства. Для этого нужно предоставлять субсидии для таких предпринимателей, предложить льготное кредитование для развития речной туриндустрии, а также обнулить НДС. Это позволит накопить запасы денежных средств для обновления флота.

Ранее россиян предупредили о росте цен на бензин и автомобили. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.