«С тележками, но без портков». Россиянин описал деревню для нудистов в Европе

Российский путешественник побывал в деревне для нудистов в Нидерландах и раскрыл подробности жизни местных. Свои наблюдения он описал в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

По словам автора, в европейском поселении разрешено ходить без одежды везде: в супермаркете, кафе, спортзалах и общественных банях.

«Представьте, заходите вы в магазин за хлебом, а там народ с тележками, но без портков», — сыронизировал он.

Россиянин добавил, что в нудистскую деревню «народ охотно приезжает с детьми». Для них там даже предусмотрены детская площадка, надувной батут и спортивный комплекс.

Кроме того, в поселении есть библиотека и спа-центр с бассейнами и массажными кабинетами. Помимо домов для постоянных жителей, есть и жилье в аренду.

«Внутри все домики обставлены очень хорошо и имеют качественный ремонт, — рассказал россиянин. — Отдельного внимания заслуживает участок — это очень большая территория. Там обустроена зона барбекю, а также можно просто позагорать на шезлонге».

Ранее этот же тревел-блогер опробовал баню в Амстердаме. Он отметил, что там принято париться «без всего».