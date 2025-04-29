«С тележками, но без портков». Россиянин описал деревню для нудистов в Европе

Россиянин описал деревню для нудистов в Европе словами «народ охотно приезжает с детьми»
Российский путешественник побывал в деревне для нудистов в Нидерландах и раскрыл подробности жизни местных. Свои наблюдения он описал в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».
По словам автора, в европейском поселении разрешено ходить без одежды везде: в супермаркете, кафе, спортзалах и общественных банях.
«Представьте, заходите вы в магазин за хлебом, а там народ с тележками, но без портков», — сыронизировал он.
Россиянин добавил, что в нудистскую деревню «народ охотно приезжает с детьми». Для них там даже предусмотрены детская площадка, надувной батут и спортивный комплекс.
Кроме того, в поселении есть библиотека и спа-центр с бассейнами и массажными кабинетами. Помимо домов для постоянных жителей, есть и жилье в аренду.
«Внутри все домики обставлены очень хорошо и имеют качественный ремонт, — рассказал россиянин. — Отдельного внимания заслуживает участок — это очень большая территория. Там обустроена зона барбекю, а также можно просто позагорать на шезлонге».
Ранее этот же тревел-блогер опробовал баню в Амстердаме. Он отметил, что там принято париться «без всего».