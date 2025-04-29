Топ баз отдыха Свердловской области на майские праздники: список мест и цены

Ura.Ru

Приближаются майские праздники, и вопрос о том, где отдохнуть с семьей и друзьями в Свердловской области, становится все актуальнее. Для того чтобы законно пожарить шашлыки, сходить в баню и поучаствовать в праздничных конкурсах, можно снять номер и беседку на базе отдыха или в загородном клубе. URA.RU составило подборку мест, где еще можно забронировать места.

Топ-5 баз отдыха Свердловской области: список мест и цены
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База отдыха «Солнечный остров»

Здесь можно снять коттедж или апартаменты, минимум за одну ночь придется отдать около 9000 рублей. Для гостей доступны спа-центр под открытым небом с бассейном, массажный кабинет, прокат велосипедов, мангальные зоны и беседки, игровая и спортивная площадки, бани, сауна, мини-зоопарк, интернет, снек-бар, завтрак, который включен в стоимость. В честь Дня Победы здесь организуют полевую кухню, также будут проходить семейный мастер-класс, прозвучат песни под гитару и в финале гостей ожидает салют. База отдыха находится в селе Мостовское.

Парк-отель «Задубравье»

В поселке городского типа Верхнее Дуброво доступны к аренде шесть домиков в форме буквы «А». Снять беседку с мангалом стоит от 1500 рублей в час. Стоимость бронирования домов начинается от 4000 рублей и достигает 4500 рублей. В качестве дополнительного досуга можно забронировать баню на дровах за 1500 рублей в час.

Загородный клуб «Белая лошадь»

В Кадниково можно снять номера от 8500 рублей за ночь, один домик вмещает от двух человек, а каждому гостю с утра предложат завтрак. С местами стоит поторопиться. На территории клуба для отдыхающих в качестве развлечений предлагают отдохнуть в спа-центре с бассейном, гриль-домиках, боулинге, можно покататься на лошадях или посетить контактный зоопарк. Также с 1 по 4 мая для гостей проведут тематические кулинарные показательные выступления, мастер-классы, розыгрыши, игры и квесты.

Загородный клуб «Лесная сказка»

База отдыха расположена на берегу озера Балтым. Всего на территории семь домиков, каждый из которых вместит четырех человек. Для больших компаний доступен дом с камином до восьми человек за 16 тысяч рублей в сутки. Кроме того, гости могут снять мангальную зону (от 1500 рублей) и беседку (от 4200 рублей за целый день).

Загородный клуб «Соловьи»

В Березовском находится место, где удачно собраны теплые гриль-беседки для 30 гостей, шесть гостевых номеров и сауна с джакузи. Для детей в «Соловьях» оборудованы лаунж-зоны и игровые площадки. Для автомобиля доступны сутки бесплатной стоянки.

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