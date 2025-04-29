Путешественница рассказала о жизни в одном из самых красивых сел в России

Опытная путешественница Елена Лисейкина рассказала, как живут люди в одном из самых красивых сел в России — Заозерье в Ярославской области. Об этом она написала в личном блоге на платформе «Дзен».

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Всего в Заозерье 400 жителей, в распоряжении которых два магазина и храм. У населенного пункта многовековая история, рассказала автор публикации.

«Самое удивительное в Заозерье — это его жители. Они не просто живут среди истории, они ее берегут. Создали Музей купеческой предприимчивости в старом доме Потаповых», — поделилась она.

Местами Заозерье выглядит так же, как и сотню лет назад, объяснила блогер, поэтому создается ощущение, что попал в прошлое.

Ранее эта же путешественница раскрыла любимые малые города России, которые туристы, по ее мнению, незаслуженно обходят стороной. Автор включила в перечень самобытный город Касимов в Рязанской области, который некогда был столицей Касимовского ханства.