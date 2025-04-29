Губернатор Красноярского края рассказал о любимых местах отдыха

В заключение прямой трансляции главе региона был задан вопрос личного характера, на который он с готовностью ответил. Михаила Котюкова спросили о его любимых местах для отдыха в Красноярском крае.

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Список наиболее привлекательных мест выглядит следующим образом: "Красноярские Столбы", национальный парк "Ергаки" и река Ангара. Каждое из этих мест отличается уникальной красотой природы.

Даже в период работы в Москве он находил время для посещения родных мест и наслаждался их красотой. Стоит напомнить, что губернатор родился в Красноярске.

В настоящее время власти активно работают над развитием внутреннего туризма в регионе, стремясь привлечь как российских, так и иностранных туристов. "Ергаки" и "Столбы" занимают лидирующие позиции в перечне главных природных достопримечательностей края.

Ранее основатель «Круиз.онлайн» Крейцберг рассказал, как в России развивается речной туризм. Также из-за повышенного спроса номерной фонд Кисловодска увеличили на 20%.