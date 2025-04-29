Что туристам посмотреть в Татарстане

Татарстан подготовил насыщенную программу для туристов перед летним сезоном и майскими праздниками. Об этом РТ по туризму Сергей Иванов.

© Lenta.ru

По его словам, один из главных туристических магнитов является остров-град Свияжск. В нем можно посетить Дом стекла и понаблюдать за изготовлением изделий.

Он также напомнил, что исторический юбилей в этом году отмечают Тетюши – 105 лет со дня создания Тетюшского района (изначально кантона). В Алексеевском районе, в Билярске, туристов ждут святая земля и древние руины города – одного из крупнейших центров Волжской Булгарии.

Ранее сообщалось, что в Татарстане археологи обнаружили артефакты XIX века при раскопках в Бугульме. Среди них, в частности, керамика, стеклянные бутыли, фарфор и железные изделия.