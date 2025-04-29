Когда появятся первые объекты в новой деревне курорта «Архыз»

Конноспортивный клуб и первые шале планируют открыть до конца 2025 года в новой деревне всесезонного горного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, сообщил гендиректор курорта Роман Киранчук на пресс-конференции в информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Фестивальная начала активно застраиваться резидентами. Я думаю, в этом году мы уже увидим часть введенных объектов. Это конноспортивный клуб, дом йоги, небольшие шале, коттеджи резидент откроет в этом году. Несколько резидентов начинают подготовительные работы по строительству новых объектов размещения в деревне Фестивальной", - сказал Киранчук.

Гендиректор курорта отметил, что сейчас также ведутся работы по созданию концепции единого архитектурного стиля деревни Дукки и зонированию ее территории.

Ранее сообщалось, что на "Архызе" планируют создать набережную протяженность более 7 км с прогулочными и велосипедными зонами, которая свяжет все четыре деревни курорта.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 27 км трасс с современной системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в этом году ожидает свыше 1,2 млн гостей.