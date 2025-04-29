Пять причин поехать в Выборг на майские праздники

Выборг расположен на берегу Балтийского моря — в 140 километрах от Санкт-Петербурга и в 60 километрах от границы с Финляндией. Этот город часто называют порталом для перемещения в пространстве и времени. Почему непременно стоит побывать в этом удивительном средневековом городе — читайте в нашем материале.

P.S. В одной из городских кофеен наш журналист познакомился с коллегой по ремеслу Натальей Павловой. В процессе разговора выяснилось, что родители увезли ее из Выборга в трехлетнем возрасте, в 1985 году. Сейчас она живет и работает в Нижнем Новгороде:

«Мне всю жизнь хотелось приехать в свой родной город, но сделать это удалось только сейчас, — призналась она.

Наталья поделилась своими впечатлениями от Выборга специально для MIR24.TV. Ее история будет ниже. А пока — перед вами пять причин посетить этот замечательный город на майские праздники.

Единственный в России средневековый рыцарский замок

Земля, на которой стоит этот город, издревле принадлежала Новгородскому княжеству, однако в XIII веке ее завоевали шведские крестоносцы. В 1293 году маршал Торгильс Кнутссон, управлявший в то время Швецией от имени малолетнего короля Биргера Магнуссона, повелел возвести замок на небольшом острове (сейчас он называется Замковым). Замок обнесли мощной каменной стеной, а в центре построили башню, которую нарекли именем Святого Олафа — норвежского короля, крестителя Скандинавии. Долгое время она оставалась самой высокой в Северной Европе.

Рядом с замком шведы заложили поселение под названием Выборг, что в переводе означает «Святая крепость. Поселение было обнесено мощной крепостной стеной с оборонительными сооружениями. В 1403 году оно получило статус города. Интересный факт: Выборг был неприступной крепостью на протяжении четырех веков; новгородцы не раз пытались отвоевать эту территорию, но безуспешно. Военные походы полков Ивана III также закончились неудачей. Не увенчался успехом и первый поход Петра I в 1706 году. Только в 1710 году в ходе Северной войны Выборг был взят русскими войсками, а по Ништадтскому мирному договору 1721 года стал частью Российской Империи. Любопытно, что жителям вновь образованной Выборгской губернии позволили сохранить шведские законы и лютеранскую веру. Крепостное право на них не распространялось.

Швеция, Финляндия и Россия на одной территории

Почти 400 лет Выборг (за 700 с лишним лет своего существования) принадлежал Швеции, а потом несколько раз переходил от России Финляндии и обратно. Вплоть до 1940 года разговоры на улицах города велись на четырех языках: русском, шведском, финском и немецком.

Необычная история города естественным образом нашла отражение в его облике, который очень напоминает старинные европейские города. Узкие лабиринты вымощенных брусчаткой улочек, невысокие дома, многие из которых выдержаны в стиле, характерном для Северной Европы, живописные стены и кровли, православные, католические лютеранские соборы, уютные кафе и сувенирные лавки. Одним словом, в Выборге вы почувствуете себя в Европе.

Улицы позволяют погрузиться в атмосферу средневекового города

Гуляя по улочкам Старого города и разглядывая старинные каменные постройки, можно только удивляться запасу их прочности. Тут сохранилось немало строений, возведенных шведами еще в рыцарские времена. И служат они до сих пор.

Например, башня Ратуши была построена в 1475 году. Вначале она имела оборонительное значение, а с середины XVII века использовалась как колокольня лютеранской церкви. Безусловно, ее не раз перестраивали и реставрировали. Сейчас в ней размещена музейная экспозиция.

Круглая башня («Толстая Катерина), находится на рыночной площади, она была возведена в XVI веке и являлась оборонительным сооружением. Сейчас в этой башне работает ресторан. Кстати, Выборг называют «столицей кренделей (крендель стал одним из главных символов города, поскольку необычную выпечку со специями здесь начали выпекать с XIV века).

В Выборге сохранились средневековые здания, где жили не знатные люди, а рядовые ремесленники или торговцы. В числе таких — Усадьба бюргера. Сейчас в этом доме XVI века со стенами из необработанных валунов находится информационный центр для туристов. В целости и сохранности также дома, в которых в свое время останавливались Екатерина II, Александр Суворов, Анна Керн и другие известные люди.

Архитектурные чудеса разных времен

Среди них — Часовая башня, которую начали строить еще в XVI веке; несколько раз она горела и разрушалась, сооружение надстраивали и перестраивали. В итоге здесь сплелись три архитектурных стиля: ренессанс, барокко и классицизм. Часы на башне установили еще в 1660 году. В конце XIX века часовой механизм заменили, с тех пор часы идут исправно. Колокол для башни, вес которого — 61 пуд (или почти тонна), подарила городу упомянутая выше императрица Екатерина II.

Есть и удивительные жилые дома, например, так называемый «Ведьмин дом. Если посмотреть на него с определенного ракурса, может показаться, что перед нами только одна стена с окнами. На самом деле дом треугольный. Построен он был в 1898 году по проекту финского архитектора Эдуарда Диппеля. Почему «Ведьмин? По одной из версий, когда-то там жила молодая рыжеволосая девушка. Каждую ночь соседи видели ее в окне с большим черным котом на руках. Они полагали, что девушка — ведьма и сторонились ее. А потом она куда-то исчезла.

В Выборге находится один из самых красивых парков Европы — «Монрепо

Монрепо в переводе с французского означает «Мой покой. Парк раскинулся на берегу бухты Защитной Выборгского залива. Когда-то это было старинное имение, принадлежавшее семье президента Санкт-Петербургской Академии Наук Людвига Генриха Николаи. Сейчас здесь музей-заповедник.

К сожалению, во время нашего визита парк оказался закрытым на просушку. Зато в майские праздники у вас непременно будет отличный шанс насладиться удивительным сочетанием лесов, скал и водных пейзажей.

Добраться сюда из Санкт-Петербурга можно на автобусе или «Ласточке. Дорога в один конец займет менее двух часов.

Кстати, именно на «Ласточке из Петербурга в Выборг и приехала Наталья вместе с сыном. Самое время вернуться к ее истории.

«Я решила пройти пешком через весь город до родительской квартиры на Приморской, — говорит она. — Знаю, что тогда, в 80-е, это был самый край города, там было очень мало магазинов, а в имеющихся был очень скудный выбор, поэтому по выходным мама ездила в Ленинград за продуктами. Еще мои родители какое-то время жили на Хельсинском шоссе в поселке Калинина, это была уже погранзона, въезд только через КПП, по паспорту. Та девятиэтажка стояла вообще практически в лесу, и родители частенько выходили буквально за дом набрать грибов к ужину.

Выборг для Натальи предстал красивым и необычным.

«Он не похож на то, к чему мы привыкли в средней полосе России и на юге, — говорит собеседница MIR24.TV. — Но в то же время он выглядит для меня немного недолюбленным: считаю, что такая уникальная историческая архитектура достойна более внимательного и уважительного отношения. Хотя в последние годы ситуация явно меняется к лучшему. Расскажу про самый интересный момент нашего путешествия: когда мы отыскали во дворах наш дом, мне захотелось именно попасть в подъезд и посмотреть на дверь нашей бывшей квартиры. Подъезд был заперт, мы долго не могли попасть внутрь. Наконец, подошел какой-то молодой человек. «Что, ДОМОЙ не можете попасть? — участливо спросил он, открывая дверь. Это было трогательно.

Наталья призналась, что на обратном пути думала о том, как сложилась бы ее жизнь, если бы родители не уехали из этого чудесного города: