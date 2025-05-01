Как открыл летний туристический сезон Санкт-Петербург

Летний туристический сезон в Санкт-Петербурге откроет 11-й Фестиваль ледоколов, который в 2025 году посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. С 1 по 4 мая на набережной Лейтенанта Шмидта будут пришвартованы ледоколы "Капитан Николаев", "Мудьюг" и "Капитан Плахин", сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

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«На набережной для посетителей фестиваля будет организована познавательная и развлекательная программа, ориентированная на самую широкую аудиторию: творческие мастер-классы, интерактивная "Морская школа", игра "Морской бой", квест для всей семьи, аквагрим. Подняться на борт ледоколов с экскурсией желающие смогут 2, 3 мая (с 11:00 до 18:30) и 4 мая (с 11:00 до 17:00). Стать зрителем и участником мероприятия сможет каждый желающий, однако на экскурсионное посещение ледоколов действует возрастное ограничение 6+», — рассказали в комитете. С 1 мая откроется электронная запись на посещение ледоколов.

Кульминацией праздника станет вальс буксиров: водное шоу, считающееся визитной карточкой фестиваля, состоится 3 мая. Кроме того, специальная программа в дни фестиваля будет организована на борту музея "Ледокол "Красин". Этот ледокол - единственный сохранившийся в России участник Северных конвоев в годы Второй мировой войны, напомнили в комитете. В 2024 году 10-й Фестиваль ледоколов привлек рекордное количество гостей - свыше 38 тыс.

О турпотоке

Как прогнозируют эксперты, в период с 30 апреля по 11 мая Петербург примет около 880 тыс. туристов - на 5% больше, чем в 2024 году. Отмечалось, что средняя загрузка гостиниц с 1 по 4 мая планируется на уровне 82%, а с 4 по 11 мая она вырастет до 88%.

«Ждем пиковые нагрузки, конечно, на 8-9 мая. Мы уверены, что туристов будет очень много», — сказал журналистам председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

В городе, в частности, ждут увеличения иностранного турпотока.

«Ждем наши дружественные страны - это Китай, Индия, арабские страны, Иран. Нашими федеральными коллегами проработана программа безвизового группового пребывания для Ирана и Китая - мы считаем, что это один из самых сильных инструментов сегодня для позиционирования и развития туристического потока международного рынка. Ждем, конечно, гостей из африканских стран и регионов. Подведем итоги [высокого сезона] уже в сентябре», — отметил глава комитета.

Также в Петербурге в летнем сезоне ожидается большое число деловых туристов, которые прибудут в том числе на Невский международный экологический конгресс, Петербургский международный юридический форум, Петербургский международный экономический форум, добавил Панкевич.

В числе приоритетных для города направлений развития туризма в 2025 году он ранее называл научно-популярный туризм, экологический туризм, проект "Новая туристская география" и новый формат - дизайн-туризм. В частности, в Петербурге в этом сезоне появится маршрут "Модный квартал", который будет проходить по Большому проспекту Петроградской стороны, - в него войдут все магазины российского производства промышленных товаров, одежды, сувениров.

30 апреля в историческом здании на Невском проспекте, известном как Дом книги, начал свою работу новый информационный центр, где путешественникам будут помогать сориентироваться в Петербурге, построить собственные маршруты для знакомства с городом. До конца сезона откроется еще один центр в Петропавловской крепости. Таким образом, общее количество таких пунктов в городе достигнет 14.

По итогам 2024 года турпоток в Санкт-Петербург составил 11,6 млн человек, на 23% превысив показатель 2023 года.