В АТОР обозначили пик сезона для иностранных туристов в России

Для поездок в Россию с туристическими целями иностранцы выбирают, как правило, тёплый сезон, рассказал в беседе с RT вице-президент АТОР по въездному туризму и генеральный директор туроператора «Интурист» Александр Мусихин.

«Пик туристического сезона в России исторически приходится на период с мая по сентябрь. В это время самая комфортная погода и продолжительнее световой день, особенно в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург», — отметил он.

По его словам, именно в это время прибывает основная масса иностранных туристов.

«Также есть всплески активности в декабре и начале января, в связи с новогодними и рождественскими праздниками. Особенно среди туристов, интересующихся зимними развлечениями и русскими праздничными традициями, — это арабские гости. Гости из Китая любят северное сияние», — поделился эксперт.

В топ стран, из которых в Россию направляются туристы, входят Китай, Турция, Индия, государства СНГ и некоторые иные, продолжил он.

«ОАЭ и страны Персидского залива демонстрируют самый большой рост. Им интересна российская культура и активный отдых», — заметил Мусихин.

По его словам, исторически сложилось, что европейцы занимали лидирующие позиции, но в последние годы число туристов из этих стран радикально сократилось из-за политической напряжённости и ограничений на авиаперевозку.

«При этом в этом году мы наблюдаем некоторое оживление, получаем заявки их таких стран, как Италия и Болгария», — подытожил специалист.

Ранее вице-президент АТОР Александр Мусихин назвал самые популярные места России для иностранных туристов.