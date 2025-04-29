«Это будет центр жизни курорта». На «Эльбрусе» начнут масштабное строительство

Строительство сервисного центра площадью около 7 тыс. кв. м на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии начнется в 2025 году. Работу планируют завершить за два года, сообщил заместитель гендиректора Кавказ.РФ Рустам Тапаев во время пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"На Эльбрусе планируется строительство сервисного центра - большое здание на 7 тыс. кв. м. Это то, чего сейчас, к сожалению, пока не хватает на Эльбрусе. Это будет центр жизни курорта. В этом году приступим к строительству этого здания, думаю, через года два туристы смогут насладиться новым "Эльбрусом", - сказал он.

Тапаев отметил, что рост турпотока в новогодние праздники на курорте оценивается в 20%. Высокий спрос на курорте ожидают и в предстоящем летнем сезоне.

"Мы большие надежды возлагаем в этом году и на летний курорт на Эльбрусе. Это вообще изюминка летнего отдыха в России, очень много восходителей приезжает туда. Это люди не только из России, но и из зарубежных стран", - пояснил он.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м). Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м).