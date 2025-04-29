Эксперт ответил, безопасно ли детям отдыхать в Крыму в 2025 году

Все детские здравницы Крыма работают в штатном режиме, но и в Краснодарском крае дети смогут отдохнуть безопасно для здоровья, сказал НСН Сергей Груздь.

Роспотребнадзор не вводил ограничений касательно отдыха в Крыму, все здравницы работают в штатном режиме. Об этом НСН заявил председатель правления Ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь.

В детских лагерях Краснодарского края в этом году будут функционировать все объекты, за исключением пляжей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на первого замминистра просвещения России Александра Бугаева. Он также отметил, что уже зарегистрировано 22 тысячи отказов от путевок в лагеря региона. Груздь заявил, что детские здравницы в соседнем Крыму будут работать в штатном режиме.

«В Крыму будут работать все пляжи, потому что там нет ограничений Роспотребнадзора. Ограничения коснулись только Анапы и немного Керчи. А Евпатория (основная детская здравница) и лагерь “Артек” будут работать в штатном режиме. Что касается отказов от отдыха в Краснодарском крае — конечно, они есть. Кто-то поддался эмоциям, кто-то не разобрался до конца. Определенное напряжение имеется, но оно не критичное. Многие просто привыкли к Анапе, ездят туда годами, как правило, ради моря и пляжа, хотя отельеры и руководство городов пытаются разнообразить пребывание туристов, организовать экскурсионную программу, другие активности», — сказал Груздь.

Собеседник НСН также заверил, что дети смогут безопасно отдохнуть и в Краснодарском крае.

«Конечно, не очень хорошо для здоровья, когда в воздух выделяются пары мазута, но к пляжу водить детей не будут. Дети будут находиться в безопасных зонах, там, где нет мазута, будут определенные ограничения. В регионе работают МЧС, Роспотребнадзор, местные власти», — подытожил он.

Ранее президент Абхазского союза туризма Анна Калягина заявила, что почти все абхазские отели забронированы на майские праздники, в основном в республику приедут туристы из Ростовской области и Краснодаркого края. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».