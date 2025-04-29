«Цены просто космические!» Блогер сравнила жизнь и отдых в Сочи с Антальей

Россиянка, прожившая четыре года в Турции и ведущая блог «Мама на море», посетила Сочи и поделилась своими впечатлениями, сравнив главный российский курорт с Антальей.

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По ее наблюдениям, Сочи активно развивается и благоустраивается: обновляются детские площадки, появляются скверы, устанавливаются мусорные баки и лавочки. Особенно впечатлила автора новая детская площадка в Олимпийском парке. Также в Сочи стало больше детских развлекательных центров.

Неожиданным открытием стали цены на еду, которые оказались ниже, чем в Турции. В кафе и ресторанах можно вкусно и недорого поесть. Однако цены на одежду неприятно удивили, превышая турецкие расценки.

«Хотя в Сочи меня порадовали цены на еду, это точно не относится к одежде. Я решила пройтись по магазинам и была шокирована ценами. Стандартные для Турции босоножки здесь стоят от 8000 рублей, шорты — от 3500 рублей, а «сопливые» пиджаки — от 5000 рублей. Цены просто космические!», — «Мама на море».

К сожалению, автор отметила недостаточную приветливость персонала в общественных местах по сравнению с Турцией. В Сочи чаще приходилось здороваться первой и не всегда получать ответную реакцию.

Главной проблемой города, по мнению россиянки, остается перенасыщенность автомобилями, пробки и нехватка парковочных мест.

Среди положительных моментов были отмечены разнообразие морепродуктов и азиатской кухни, а также уличной еды. В заключение автор отметила, что Сочи постепенно преображается, передает «Сочи Онлайн».

Ранее «Кубань Информ» писал, что Дубай превратился в «новую Анапу» из-за закрытых пляжей Черноморского курорта. Зарубежный курорт испытывает наплыв россиян.