В Госдуме разработают меры поддержки речного туризма

Глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев рассказал, что в правительстве разрабатывают меры поддержки и развития речного туризма.

В настоящее время экскурсионно-прогулочными речными маршрутами пользуются около 2—3% россиян, а бронирование речных круизов в 2025-м уже на 15—20% выше, чем в прошлом, отметил он в интервью «Парламентской газете».

У компаний, которые занимаются речными перевозками, есть потребность в существенном обновлении флота и закупке дополнительных судов с учётом растущего спроса, отметил Тарбаев.

По его словам, идёт активная работа по привлечению инвестиций в этот сектор туристической экономики. Инструменты могут быть разные: от льготного кредитования судостроителей до кешбэка на речные круизы.

«Наша задача — поддержать в данном случае бизнес и инвесторов», — заключил парламентарий.

Ранее президент и экспедиционный лидер Клуба полярных путешествий Денис Чепрасов в беседе с НСН заявил о росте спроса на экспедиционные туры.