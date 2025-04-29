На Северном Кавказе сообщили, как прошел зимний сезон на курортах

Прошедший зимний сезон на курортах Северного Кавказа прошел с большим успехом, дополнительный приток туристов ожидается в летний период. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто во время пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Высокий зимний сезон прошел с большим успехом, показатели роста налицо. По одному лишь Эльбрусу мы имеем посещение 335 тыс. человек в этом сезоне. Это не предел, потому что все наши курорты развиваются как всесезонные, мы ожидаем дополнительный приток туристов. Мы еще сейчас сводим цифры. <…> По отдохнувшим в коллективных средствах размещения мы видим уже 3,3 млн человек, цифры не окончательные", - сказал он.

При подсчете турпотока на курортах Северного Кавказа также применяется аналитика больших данных. Это позволяет фиксировать отдыхающих, которые приезжают на курорты на один день, либо выбирают для проживания не коллективные средства размещения.