В России запустят приложение для туристов

Туристическое приложение, которое поможет гостям Новосибирской области найти гостиницу и составить маршрут по интересующим достопримечательностям, запустят в 2025 году. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщила заместитель министра, начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма министерства экономического развития области Анна Винникова.

"Хотим создать для наших гостей бот, где, когда гость прилетает на самолете в аэропорт Толмачево, ему приходит уведомление. Что ему интересно или куда он хочет сходить? Он присоединяется к этому чату и задает вопросы, а там ему поступает ответ, куда можно сходить. В бар или на культурное мероприятие, или как найти гостиницу. Мы сейчас будем работать над этим, тестировать", - сказала Винникова в пресс-центре ТАСС, отметив, что приложение планируют к запуску в 2025 году.

Также замминистра в рамках пресс-конференции отметила, что власти региона планируют акцентировать внимание на развитии научного туризма в Новосибирской области. В частности, будет создан научный маршрут, включающий посещение Академгородка, привлекательного для туристов своей историей и достижениями.