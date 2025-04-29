Сколько молодые россияне тратят на отпуск

Большая часть россиян в возрасте до 30 лет (70,3%) планируют потратить на отпуск 50-60 тысяч рублей на человека. Об этом говорится в исследовании компании «Ингосстрах» и Финансового университета. Потратить на отдых 100-150 тысяч рублей готовы 1,4% опрошенных, 6,9% — более 150 тысяч.

Согласно результатам опроса, почти половина (46,8%) респондентов берут отпуск дважды в год, 27,6% отдыхают один раз в год, 19,5% — трижды и более. Вовсе не берут отпуск 6,1% опрошенных.

Чаще всего отдыхает молодежь в Хабаровске, Саратове, Перми, Самаре и Ростове-на-Дону: доля респондентов с тремя и более отпусками в год там оказалась более 35%. Один раз в год отдыхают молодые жители Иркутска, Челябинска, Барнаула, Астрахани и Омска.

Отпуск длиной в месяц берут 36,1% респондентов, двухнедельный отдых — 20,3% опрошенных, каждый четвертый (22,7%) — неделю или менее. Отдыхать больше месяца могут позволить себе 15% молодежи.

«Главная причина отпуска — восстановление сил (72,6%). Также молодежь ценит возможность побыть с семьей, друзьями (38,4%) и заняться саморазвитием (19,1%). Снять стресс, получить положительные эмоции и перезагрузиться также входят в топ факторов», — отметил директор домена «Здоровье и финансы» компании «Ингосстрах» Денис Платонов.

Большинство опрошенных (41,6%) проводят отпуск в родном регионе — на даче, с друзьями или семьей, 19% — дома, 12,3% отправляются в поездки по городам России, 7,5% — на морской отдых в России и за границей, 5,2% выбирают активный туризм и спорт внутри страны.

Останавливаются молодые россияне чаще всего в квартирах, гостиницах и хостелах (47%). Каждый пятый (20,5%) — в коттеджах и загородных домах. Апартаменты, пансионаты, глэмпинги и гостевые дома остаются нишевыми форматами.