В каких городах россияне чаще всего бронируют глэмпинги на майские праздники

Россияне чаще всего бронируют глэмпинги на майские праздники в Подмосковье и Татарстане
Россияне в 2025 году чаще всего бронируют глэмпинги на майские праздники в Подмосковье, Татарстане, Ярославской области и Карелии. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития РФ со ссылкой на соответствующее исследование.
«15% всех бронирований глэмпингов на майские приходится на Московскую область. Столько же приходится на Татарстан. Доля Ярославской области составляет 6%, Карелии и Тульской области – по 5%, Краснодарского края – 4%, Тверской и Свердловской областей – по 3%», – говорится в сообщении.
Как уточняется, наибольшим спросом такой формат отдыха пользуется у жителей Москвы и Подмосковья – на них приходится 34% от всех бронирований в глэмпингах на майские праздники по стране.
«В тройку лидеров по активности путешественников также вошли Ленинградская (10%) и Саратовская области (4%). Доли других регионов не превышают 3%. В среднем на майские праздники россияне планируют останавливаться в глэмпингах на две ночи. На более длительное проживание в таких объектах рассчитывают путешественники по Красноярскому краю, Татарстану и Башкортостану (на три ночи в каждом случае). Среднее количество гостей по России – четыре человека», – добавили в пресс-службе.