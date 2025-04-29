В каких городах россияне чаще всего бронируют глэмпинги на майские праздники

Россияне в 2025 году чаще всего бронируют глэмпинги на майские праздники в Подмосковье, Татарстане, Ярославской области и Карелии. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития РФ со ссылкой на соответствующее исследование.

«15% всех бронирований глэмпингов на майские приходится на Московскую область. Столько же приходится на Татарстан. Доля Ярославской области составляет 6%, Карелии и Тульской области – по 5%, Краснодарского края – 4%, Тверской и Свердловской областей – по 3%», – говорится в сообщении.

Как уточняется, наибольшим спросом такой формат отдыха пользуется у жителей Москвы и Подмосковья – на них приходится 34% от всех бронирований в глэмпингах на майские праздники по стране.