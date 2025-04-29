ФАС попросили проконтролировать цены на курортах Краснодарского края

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик предложил ужесточить надзор за ценообразованием на курортах Кубани, не пострадавших от разлива мазута. Речь идет о предотвращении необоснованного роста стоимости отдыха в условиях перераспределения турпотока.

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После аварии с танкерами часть побережья Черного моря оказалась загрязнена, что привело к увеличению спроса на курорты Азовского моря и другие «чистые» территории. По словам омбудсмена, это может спровоцировать искусственное завышение цен в условиях сниженной конкуренции.

«Безусловно, конкуренция должна быть здоровой. Нельзя допустить необоснованного роста цен там, где сезон проходит в штатном режиме», – подчеркнул Игорь Якимчик.

Он поручил УФАС и прокуратуре Краснодарского края усилить мониторинг ценовой политики.

Аналогичная ситуация уже возникала после пандемии, когда резко вырос спрос на премиум-размещение из-за ограничений на выезд за рубеж. Дефицит номерного фонда привел к скачку цен, что вызвало недовольство туристов.

Сейчас, по оценкам экспертов, турбизнес рассчитывает сохранить поток отдыхающих на уровне 2024 года за счет перераспределения гостей между курортами. Однако без контроля это может обернуться ценовыми злоупотреблениями.