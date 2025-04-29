Цены на билеты в России подскочили на 400%

Стоимость билетов на самолеты и поезда в России повысилась на 400% в преддверии майских праздников. Об этом заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с «Говорит Москва».

По словам собеседника, тем, кто покупал билеты на самолет четыре-пять месяцев назад, удалось сэкономить порядка 300-400%. Цены на билеты за четыре месяца на майские праздники поднялись, в частности, в Калининград, Казань, Минеральные Воды и Сочи (вылет из Москвы).

Мкртчян отметил, что если решение о поездке было принято только сейчас, то лучше всего отправиться в путь на личном автомобиле. Это позволит существенно сэкономить. Наиболее привлекательными для посещения являются города, где туристический поток не слишком велик: Рязань, Пенза, Липецк и Тамбов. В отличие от других направлений, рост цен в этих городах не столь значителен — около 20–25%, заявил специалист.

Ранее сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин обратился к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с просьбой контролировать стоимость авиа- и железнодорожных билетов в летний сезон. Он провел встречу с главой ФАС Максимом Шаскольским.