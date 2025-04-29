Названы самые популярные места России для иностранцев

В России существует несколько основных локаций, которые наиболее привлекают к себе внимание иностранных туристов, сказал в беседе с RT вице-президент АТОР по въездному туризму и генеральный директор туроператора «Интурист» Александр Мусихин.

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«Среди самых популярных мест для иностранных туристов в России — это традиционно Москва. Точками притяжения выступают Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного. Интересуют иностранцев и рестораны, цирки, кафе, бурная ночная жизнь столицы», — отметил он.

Популярен у иностранных туристов и Санкт-Петербург со своей имперской историей, Зимний дворцом, каналами, «Белыми ночами», продолжил эксперт.

«Золотое кольцо — группа исторических городов к северо-востоку от Москвы, славящихся традиционной русской архитектурой и православными церквями — следующий популярный маршрут», — заметил он.

У любителей природы и эко-туризма интерес вызывает озеро Байкал, а Казань привлекает внимание уникальным сочетанием православной и мусульманской культуры, рассказал Мусихин.

«Сочи популярен как для летнего пляжного отдыха, так и для занятий зимними видами спорта, азартными играми», — подытожил он.

Ранее большинство россиян выбрали Москву и Турцию в качестве направлений для поездок на майские праздники.