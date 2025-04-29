Как изменились цены на туры по России в майские праздники

В 2025 году средний чек на путешествия по России, вне зависимости от количества человек в туре и продолжительности отдыха, на майские праздники составляет около 85 тыс. руб, что почти на 15% дороже, чем годом ранее. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе сервиса «Слетать.ру».

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«По данным "Слетать.ру", средний чек на туры по России с заездами на майские праздники по сравнению с аналогичным периодом годом ранее увеличился на 14,6% – до 84 тыс. 550 руб. Стоимость путевок в Турцию увеличилась на 10,8% – до 158 тыс. 450 руб., цена на Египет выросла на 4,7% – до 193 тыс. 800 руб.», – рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что стоимость путешествий в Таиланд наоборот снизилась на 10,2% и составила 160,6 тыс. руб.