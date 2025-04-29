Эксперт предупредил об опасности «серого экстремального отдыха»

Выбирая для отпуска экстремальный отдых на водных объектах, туристам следует отказаться от услуг так называемых "серых" гидов, вместо этого нужно заказывать подобные активности только у проверенных компаний, предоставляющих полные комплекты страховочного оборудования. Кроме того, нужно ориентироваться на стоимость тура: чем она ниже, тем выше вероятность, что это неаттестованная фирма, сообщила ТАСС президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии северо-запада Гелена Самохвалова.

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«Активный туристический сезон в Сулакском каньоне начался трагедией. Обстоятельства происшествия выясняют компетентные органы, но, по предварительной информации, речь идет о так называемом "сером секторе отдыха", когда путешественники в погоне за дешевизной доверяют непроверенным организаторам, выбирая экстремальный отдых или отдых с его элементами. Вас четко должны инструктировать перед прохождением трасс. К такому отдыху относится, например, каньонинг, рафтинг и прочие водные прогулки. Само собой разумеющееся - спасательные жилеты, страхующее оборудование, каски и прочие атрибуты, совершенно необходимые и положенные по инструкции. Отсутствие этого - не норма, вы вправе потребовать их, заботясь о своей безопасности», — сказала Самохвалова.

По ее словам, при бронировании подобных вариантов отдыха нужно использовать официальные ресурсы, "давно работающие на рынке туриндустрии, имеющие официальные контакты, интернет-ресурсы и репутацию".

«Здоровое подозрение у вас должна вызвать низкая по сравнению со средней по рынку цена тура. Еще один важный момент - не приобретать туры у непроверенных, неаттестованных компаний с непрозрачной историей, работающих через сомнительные интернет-сервисы», — добавила Самохвалова.

Ранее в Минздраве Дагестана сообщили, что при столкновении катера со скалой в Сулакском каньоне Дагестана погибла жительница Рыбинска Ярославской области. Еще шесть человек были доставлены в больницу. Среди них жители Рязани, Калуги, Озерска, Новосибирска и Приморского края. Всего на борту находились восемь человек. По данным прокуратуры Дагестана, предварительно, столкновение катера произошло по вине водителя судна, который не справился с управлением. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.