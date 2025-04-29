Где проведут майские праздники россияне

Примерно 70% российских путешественников собираются провести майские праздники в поездках по стране. Об этом RT рассказали представители туристической отрасли. Среди наиболее популярных направлений — Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Калининград, а также Алтай и республики Северного Кавказа. По словам экспертов, за год стоимость туров и транспортных услуг заметно выросла. В то же время специалисты отмечают растущий интерес граждан к активному отдыху, включая походы и велосипедный туризм.

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Большинство путешествующих россиян уже традиционно планируют провести майские праздники в поездках по стране. Как рассказали RT представители сервиса OneTwoTrip, примерно 67% отельных бронирований на этот период приходится на долю внутренних направлений. При этом по сравнению с 2024-м показатель незначительно снизился, отметили в компании.

«В основном на майские выходные путешественники бронируют номера в гостиницах Санкт-Петербурга (доля Северной столицы составляет 16,1%), Москвы (15,6%) и Сочи (8,1%). Высоким спросом у путешественников также пользуются Казань (3,8%) и Нижний Новгород (3,2%)», — рассказала RT руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

В то же время по числу железнодорожных и авиабронирований в список наиболее востребованных направлений также входят Краснодар, Адлер, Ростов-на-Дону, Калининград и Минеральные Воды, о чём RT рассказала аналитик сервиса «Туту» Полина Сальникова. В свою очередь, эксперты маркетплейса авторских туров YouTravel.me отмечают высокий интерес к поездкам на Алтай, в Дагестан, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию.

«За последний год стоимость путешествий заметно изменилась. Наблюдается общий рост цен в среднем на 10—15%, особенно в сегменте транспортных услуг. Внутри России подорожали как туры (на 12—18%), так и авиабилеты (на 15—20%)», — сообщил в разговоре с RT коммерческий директор YouTravel.me Валерий Бритаус.

По словам Полины Сальниковой, самыми подорожавшими маршрутами на майские праздники стали рейсы из Москвы в Калининград (+35%), Санкт-Петербург (+30%) и Сочи (+26%), а также из Санкт-Петербурга в Калининград (+26%) и Москву (+22%). Между тем цены на гостиничные номера по наиболее популярным направлениям показали разнонаправленную динамику, отмечают эксперты OneTwoTrip.

Так, ночь проживания в отелях Санкт-Петербурга и Сочи сейчас стоит около 10 тыс. и 12 тыс. рублей соответственно, как и год назад, а в Москве средний ценник поднялся с 8,5 тыс. до 9 тыс. Впрочем, например, в Казани показатель снизился с 15 тыс. до 12 тыс. рублей, а в Нижнем Новгороде — с 12 тыс. до 11 тыс.

Представители YouTravel.me при этом подчёркивают, что российских путешественников всё больше интересует формат активного туризма. Так, среди самых востребованных направлений выделяются комбинированные программы, позволяющие участникам за одну поездку познакомиться с различными видами отдыха. Речь идёт, например, об алтайских маршрутах, включающих водные прогулки, пешие переходы через горные перевалы, а также джип-туры по живописным высокогорным трассам.

«Значительный интерес туристов также вызывают организованные пешие походы по уникальным природным территориям страны. Маршруты Камчатки, плато Путорана и Хибин предлагают различные уровни сложности, адаптированные под подготовку участников, с возможностью выбора как комфортных условий, так и вариантов с минимальным уровнем сервиса для любителей автономных путешествий», — рассказали в компании.

Одновременно продолжает набирать популярность и велосипедный туризм благодаря развитию специализированной инфраструктуры в ключевых туристических регионах. В частности, на территории Крыма, Байкала и Карелии создаются новые велотрассы различной сложности, организуются пункты проката современного оборудования и сервисные центры, что делает этот вид отдыха доступным для широкого круга любителей активного времяпрепровождения, добавили в YouTravel.me.

Тем не менее ряд россиян по-прежнему предпочитают проводить отдых за рубежом. Чаще всего среди заграничных направлений туристы сейчас выбирают поездки в Турцию, Белоруссию, Объединённые Арабские Эмираты, Армению и Узбекистан, отмечают специалисты сервиса OneTwoTrip. В свою очередь, эксперты YouTravel.me также фиксируют высокий спрос на путешествия в Грузию и Киргизию в период майских праздников.