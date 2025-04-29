Котюков рассказал, что нужно для развития туротрасли в Сибири

Аутентичный туристический продукт необходимо создать в Сибири, чтобы сюда поехали туристы. Также надо сформировать инфраструктуру для размещения приезжих, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков в интервью ТАСС на полях форума "Госзаказ-2025".

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«Для Сибири, для Красноярска, стоит задача развития туризма. Конечно, для того чтобы показать красоты сибирской природы, нужно иметь возможность где-то разместиться, на чем-то доехать, где-то покушать. Это создает новый спрос, новые рабочие места и новый уровень сервиса. <…> Сибирь - красивейший регион, но инфраструктура размещения не очень пока развита. Здесь нам тоже необходимо существенно кратно нарастить наши возможности, создать те самые рабочие места, привлечь тех самых креативных ребят, которые готовы сделать тот самый уникальный, аутентичный, как мы говорим, туристический продукт, который люди захотят купить», — сказал Котюков.

Красноярский край в летний период посещают около 1 млн туристов. Самые востребованные места отдыха в регионе - национальный парк "Красноярский Столбы", природный парк "Ергаки", поселок Шушенское и другие. В последние годы популярность в регионе стал набирать гастрономический туризм. Красноярск называют гастрономической столицей Сибири.

XX Всероссийский форум-выставка "Госзаказ" проходил в Санкт-Петербурге с 23 по 25 апреля. В форуме принимали участие заказчики, поставщики, распорядители бюджетных и корпоративных средств, представители банковского сектора, промышленности, а также регуляторы и контролеры. В рамках деловой программы были запланированы более 30 экспертных сессий по ключевым вопросам закупочной деятельности, включая специальные отраслевые мероприятия - закупки в строительстве, транспорте, здравоохранении, экологии, кадровом обеспечении, цифровизации и сфере искусственного интеллекта.

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