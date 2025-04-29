Эксперт сообщил о росте турпотока во Владивосток

Доля туристических поездок во Владивосток за последние три года выросла на 67% и составила 1% от всех поездок в России. Об этом журналистам сообщила на пресс-конференции руководитель региональных направлений сервиса Aviasales Ксения Токарева.

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«Город стабильно входит в топ-10 по поискам среди российских направлений у самостоятельных туристов. Чаще всего во Владивосток прилетают гости из Москвы, Южно-Сахалинска, Новосибирска, Иркутска и Благовещенска. Доля перелетов во Владивосток с 2022 года увеличилась на 67%, а самый высокий спрос приходится на летние месяцы - 32% от всех бронирований за год», — рассказала Токарева.

По ее словам, сама эта доля составляет уже более 1% всех поездок в России.

Также сервис отмечает рост доли бизнес-путешествий в дальневосточную столицу на 39% за те же годы. И сами владивостокцы стали путешествовать активнее, при этом 74% их поездок совершаются по стране.