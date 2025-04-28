В Тебердинском нацпарке открывается новый экомаршрут

В Карачаево-Черкесии в Тебердинском национальном парке с 29 апреля открывается экологический маршрут от ущелья Аманауз до водопада Чертова мельница.

«Сотрудники Тебердинского национального парка активно готовятся к открытию экологического маршрута ущелье Аманауз. В настоящее время проводится осмотр тропы, проверка безопасности, обустройство тропы», — сообщается в телеграм-канале нацпарка.

В администрации отмечают, что маршрут от ущелья Аманауз до водопада Чертова мельница будет доступен с 9:00 до 17:00, самое позднее время выхода — 15:00. Перед посещением туристам рекомендуют ознакомиться с правилами и техникой безопасности.

Остальные туристические маршруты Тебердинского нацпарка сейчас также готовят к летнему сезону.

«Проверяем состояние экотроп, мостовых переходов, беседок для отдыха, информационных аншлагов и по мере необходимости обновляем инфраструктуру туристических маршрутов. В приоритете — минимизация нагрузки на экологию, безопасность и комфортный отдых гостей нашего парка», — рассказали ТАСС в администрации парка.

В нацпарке 13 турмаршрутов, в том числе Джамагатские нарзаны, ущелье Аманауз, Бадукские озера.

Тебердинский национальный парк, расположенный на северных склонах Главного Кавказского хребта, образован в 1936 году. Около 80% территории заповедника находится на высоте свыше 2 тысяч метров над уровнем моря, здесь расположены более 150 озер и свыше 100 ледников.