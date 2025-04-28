Туроператоры рассказали, как повышают популярность круизов

В онлайн-журнале HotLine.travel опубликован новый спецпроект – накануе лета мы решили сделать обзор компаний, специализирующихся на речных и морских круизах. Популярность отдыха на воде растет, чему в немалой степени способствует целеустремленность и изобретательность туроператоров.

© tourdom.ru

Например, PAC Group начал заниматься круизами еще в 2003 году с фрахта небольшого экспедиционного теплохода «Академик Сергей Вавилов» на 130 пассажиров, а с 2006 года представляет в России и СНГ компанию MSC Cruises. В ее флоте – огромные лайнеры, вмещающие более 6000 туристов. При этом россияне чувствуют себя полноправными гостями благодаря внедрению русскоязычного сервиса и сопровождению групп представителями туроператора. В 2024 году эта 20-летняя работа вышла на новый уровень – русский язык включен в число официальных на борту MSC Euribia, совершающего круизы по Персидскому заливу, и MSC Bellissima, на котором летом можно отправиться в круизы из Шанхая.

Туроператор CruClub тоже активно внедряет русскоязычную поддержку для туристов – он одним из первых внедрил ее на маршрутах в ЮАР, Юго-Восточной Азии, Австралии и Южной Америке. С 2024 года топовым направлением для отправки русскоязычных групп стали безвизовые круизы из Шанхая в Японию на Spectrum of The Seas от компании Royal Caribbean.

Круизный центр «Инфофлот» вкладывается в популяризацию этого вида отдыха разными методами – через обучение турагентов, а также коллаборацию с иностранными партнерами. Благодаря этому россияне вновь могут отправиться в речные круизы за рубежом, например по Нилу в Египте и Янцзы в Китае.

В сфере речных круизов по России языкового барьера нет, но существует другой – ограничено как количество лайнеров, так и пристаней, к которым они могут причалить. Тем не менее еще один участник спецпроекта, судоходная компания «Созвездие», тоже старается не ограничиваться классическими маршрутами. В 2022 году теплоход «Северная сказка» провели северным морским путем в Обь и Иртыш, что позволило предлагать круизы по сибирским рекам. Чтобы туристы могли высаживаться в необорудованных местах, компания использует скоростные лодки. В 2024 году ими оборудован и теплоход «Россия», что сделало еще интереснее круизы по центральной части страны.

Большую роль в продвижении компании отводят онлайн-инструментам. Например, «ЛаВояж- круизы&путешествия» позволяет вести поиск среди 20 тыс. маршрутов от 38 круизных операторов из России и других стран.