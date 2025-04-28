Назван город с самыми доступными в России отелями

Столица Тюменской области вошла в топ-15 городов с самыми дешевыми отелями в России и зарубежом. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис «Островок».

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«Средняя цена забронированной ночи в российских отелях на период праздников с 1 по 11 мая составляет 6,2 тысячи рублей, это на 18 % выше, чем в прошлом году. В прошлые майские праздники средняя стоимость ночи в отелях по России достигала 5,3 тыс. рублей», – пояснили в издании.

Дешевле всего россиянам останавливаться в тюменских отелях, средняя стоимость за ночь там составляет 3,8 тысячи рублей.

По данным сервиса, одному путешественнику забронировать ночь с 1 на 2 мая в тюменских отелях, гостиницах и хостелах будет стоить примерно от 600 до 16 600 рублей.

Конечно, с ростом цен растет и количество услуг, которые включены в стоимость проживания, такие как: питание, наличие кондиционера в номере/комнате, Wi-Fi, мини-кухня, свой санузел, возможность взять с собой питомца, спа-услуги, трансфер, а также наличие парковки, детской площадки, беседки с мангалом или бассейна на территории. На цены также влияет месторасположение отеля, его звездность и другие факторы.

Через сервис «Суточно.ру» туристы могут забронировать номер на одного от 1900 до 18 тысяч рублей за сутки. Однако на 28 апреля у большинства объявлений уже стоит пометка, что на майские праздники свободных вариантов уже нет, либо осталось одно место.

После Тюмени путешественники недорого могут снять номер в Новосибирске, Смоленске, Краснодаре и Ессентуках, где средняя стоимость суточного проживания достигает 4,5 тысячи рублей.