На курорте «Эльбрус» готовят к открытию высокогорный сноупарк

На курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии готовят к открытию высокогорный сноупарк — площадку для катания лыжников и сноубордистов, оборудованную специальными фигурами для выполнения трюков.

«Дорогие гости курорта! С радостью сообщаем, что мы строим для вас сноупарк на высоте 4000 метров! Этот уникальный проект станет настоящей находкой для любителей зимних видов спорта и экстремальных развлечений», — сообщается в телеграм-канале курорта.

Как отмечают в пресс-службе, сноупарк станет самым высокогорным в мире, в нем будут созданы оптимальные условия для катания как новичков, так и опытных райдеров. Дата открытия площадки пока не уточняется.

В прошлом году сноупарк на «Эльбрусе» открылся в конце апреля и проработал почти месяц, приняв около 1500 райдеров. Площадка для лыжников и сноубордистов была создана на курорте впервые за 15 лет.