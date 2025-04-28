Объявлен лидер санаторного туризма России

Ставропольский край стал победителем в номинации "Регион санаторного и оздоровительного туризма" на IV Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства". Об этом сообщается в Telegram-канале министерства туризма и оздоровительных курортов региона.

"Ставропольский край занял первое место в номинации "Регион санаторного и оздоровительного туризма" на IV Всероссийской премии "Регионы туризма и гостеприимства".

Уточняется, что торжественная церемония награждения состоялась в рамках форума туристических регионов и городов. По итогам туристического сезона 2024 года в финал премии вышли 34 региона страны из 47 приглашенных.

"Победа в престижной номинации стала заслуженным признанием достижений региона в развитии санаторно-курортной сферы. Ставропольский край традиционно является лидером оздоровительного туризма России, располагая уникальными природными лечебными ресурсами и развитой инфраструктурой здравниц", - говорится в сообщении.

Всероссийская премия "Регионы туризма и гостеприимства" проводится при поддержке правительства Воронежской области и ведущих отраслевых организаций, и направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Вручается по итогам прошедшего года