Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» открыл новый сезон

Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» прибыл в Северную Осетию. Это первый в этом году рейс железнодорожного состава, которым открывается сезон путешествий по Северному Кавказу.

© «Это Кавказ»

«Фонд развития туризма нашего Минэкономразвития подготовил теплую встречу для гостей на железнодорожном вокзале Владикавказа — с тремя пирогами и молитвой о благополучии. Путешественников ждали зажигательные осетинские танцы. На вокзале также прошла ярмарка народных промыслов, где каждый мог выбрать себе сувенир на память», — сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Меняйло.

В программу посещения Северной Осетии включены лучшие туристические локации республики — Кадаргаванский каньон, Дзивгисская крепость, башни Курта и Тага, Аланский Свято-Успенский мужской монастырь и Даргавский некрополь. Познакомиться с культурой и обычаями осетин гости смогут на этнокультурном мероприятии «Аланский вечер». Завершится путешествие по республике прогулкой по Владикавказу.

За семь дней поезд также посещает Адыгею, Чечню, Дагестан и Кабардино-Балкарию. В этом году «отель на колесах» будет курсировать до конца сентября и только в Северной Осетии побывает 15 раз, уточнил Меняйло.

Впервые поезд «Жемчужина Кавказа» отправился в рейс 1 мая 2021 года. В каждом вагоне есть душевая кабина, а в составе поезда — спа-вагон с инфракрасной сауной и дополнительными душевыми. В одном из вагонов работает ресепшен, где пассажиры могут получить ответ на любой вопрос, связанный с поездкой.