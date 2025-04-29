Чем заняться любителям экстремального туризма в Чечне

На головокружительном зиплайне над бирюзовой гладью Кезеной-Ам можно почувствовать себя птицей, парящей между склонами. Сплав по бурным водам Аргуна в Итум-Калинском районе — испытание не только для тела, но и для духа. В самом центре Грозного — рев моторов, острые повороты и запах резины: автодром «Крепость Грозная» предлагает быстрый и безопасный картинг для всех возрастов. А в Гудермесе, в стенах легендарного Российского университета спецназа им. В.В. Путина, ждет особый уровень адреналина — от прыжков с парашютом до стрельбы по движущимся мишеням.

Обо всем по порядку — рассказываем, куда податься любителям экстремального туризма в Чечне.

Полет над горным озером: зиплайн на Кезеное

На высоте почти 2000 м над уровнем моря, в одном из самых живописных уголков республики, работает зиплайн протяженностью около 900 м в одну сторону. Маршрут проходит над озером Кезеной-Ам — крупнейшим высокогорным водоемом Северного Кавказа.

Здесь две линии — туда и обратно, что позволяет совершить полноценный круговой маршрут. Экипировка выдается на месте. К самостоятельному полету допускаются лица с 18 лет, подростки с 14 лет могут прокатиться в сопровождении инструктора.

Стоимость — 1500 рублей. Сезон длится с весны до первого снега. Это один из самых продолжительных зиплайнов в России, интересный как для экстремалов, так и для тех, кто просто хочет увидеть горы с необычного ракурса.

Сплав по Аргуну: рафтинг в Итум-Кале

Рафтинг — один из самых доступных форматов активного отдыха в республике. Маршрут начинается у слияния рек Аргун и Хочаройахк и проходит по живописному ущелью длиной 6,5 км.

Участников доставляют трансфером от базы при въезде в село Итум-Кале. Сплав завершается в той же точке, что делает поездку логистически удобной.

Продолжительность маршрута — около полутора часов. Экипировка предоставляется. К участию допускаются дети с 5 лет — при спокойной воде. В группе должно быть от 4 до 10 человек.

Стоимость — 1800 рублей с человека (до 6 участников) или 1500 рублей (если участников 7 и более). Сезон длится с начала лета до сентября-октября, в зависимости от погоды.

На полной скорости: картинг в Грозном

Автодром «Крепость Грозная» — один из крупнейших автоспортивных комплексов России. Он занимает 67 гектаров и включает трассы для разных дисциплин — от дрифта до автокросса. Прокатный картинг здесь — одно из самых популярных направлений.

Длина трассы — 1314 м, ширина — до 9,5 м. Одновременно на ней могут находиться до пяти машин. Прокат доступен как взрослым, так и детям, водительские права не требуются.

Картинг-машины различаются по мощности: 7, 9 и 13 лошадиных сил. Стоимость 10-минутного заезда зависит от дня недели: по будням — от 600 до 1000 рублей, по выходным — от 700 до 1100.

Трасса работает с 11:00 до 23:00. Возможна аренда для корпоративных мероприятий и индивидуальных тренировок. Это простой способ ощутить драйв настоящих гонок в безопасной и контролируемой среде.

Воздух, стрельба, высота: активный отдых на базе РУС

В Гудермесе, на базе Российского университета спецназа имени В.В. Путина, сосредоточены одни из самых продвинутых и безопасных форматов экстремального досуга. Здесь можно попробовать себя в стрельбе, альпинизме, прыжках и даже полетах.

Воздушный центр GoodSky, действующий на территории РУС, предлагает тренировки в аэродинамической трубе, тандемные прыжки с парашютом, обучение по системе AFF (ускоренный курс обучения прыжкам с парашютом. — Ред.), обзорные полеты на автожире.

К аэротрубе допускаются лица с 14 лет с инструктором и с 18 лет — самостоятельно. Цены стартуют от 1400 рублей. Прыжки с парашютом стоят от 12 500 рублей.

РУС также предлагает курсы по стрельбе из пистолетов, карабинов, гладкоствольного и снайперского оружия. В распоряжении гостей — тиры и галереи с дистанциями до 1800 м. Стоимость программ — от 4000 рублей.

Дополнительно можно пройти курс штурмового альпинизма в семиэтажном тренировочном здании, отправиться в багги-тур по горной местности или преодолеть полосу препятствий, в том числе трассу «Дубай», копию международного стандарта.

Все активности включают обязательную страховку (300 рублей в сутки). Экипировка выдается на месте. Доступны трансферы и размещение на территории университета.