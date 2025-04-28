Туроператоры рассказали о ценах на билеты на майские праздники

Стоимость популярных направлений значительно выросла.

Ради экономии стоит путешествовать на личном автомобиле. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Кто не успел, рекомендация одна — не покупать сейчас ни билеты на поезд, их просто нет в наличии нормальных билетов ни на юг, ни на север по нормальным ценам, ни на самолёт. Те, кто покупал билеты на самолёт, например, четыре-пять месяцев назад, сэкономили примерно 300-400%. Билеты за четыре месяца на майские праздники подорожали из Москвы примерно на 400% и в Калининград, и в Казань, и в Минеральные Воды, и в Сочи. Если вы только сегодня принимаете решение — естественно отправляться в путь на собственном автомобиле, особенно когда у вас большая семья. Вы сейчас ни на одно направление не купите, например, четыре билета в одно купе. Это исключено. Куда ехать? Цены тоже выросли везде, но мой совет — ехать в те города, куда нет большого потока туристов: Пенза, Тамбов, Липецк, Рязань. В эти города никакого сумасшедшего потока нет, и рост цен там на майские праздники примерно 20-25%. В том же Сочи цены апрельские от майских отличаются, майские — плюс порядка 50%. Все праздники покупайте заранее».

Ранее аналитики сообщили об увеличении спроса на полёты в Калининград на майские праздники. Зафиксировали рост на 40% по сравнению с прошлым годом.

Большинство туристов полетят из Москвы (57%) и Санкт-Петербурга (24%). Такие данные приводятся в исследовании сервиса путешествий «Туту.ру». Замдиректора по развитию авиарынка этого сервиса Артём Кузьмин отметил, что рост спроса на поездки в Калининград вызван увеличением количества рейсов из российских регионов, а также расширением программы субсидированных перевозок.