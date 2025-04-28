Как изменился турпоток в Кисловодск

Кисловодск набирает популярность среди молодежи. Ранее стало известно, что каждый третий турист, приезжающий сюда, младше 35 лет.

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При этом совсем недавно, менее десяти лет назад, средний возраст туристов, которые приезжали в Кисловодск отдохнуть и поправить здоровье, составлял 56 лет. Сейчас он снизился до 42 лет.

Ранее об этом сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Вместе с тем растет турпоток. В связи с этим номерной фонд в гостиницах и санаториях за последние три года был увеличен почти на 20%. Также отмечается резкий рост инвестиций в туристическую сферу.

В прошлом году Кисловодск посетило рекордное число туристов — более 1,9 млн человек. Из них 1,2 млн — экскурсанты, 700 тысяч — гости, приехавшие в санатории или частные места размещения хотя бы на один день.

По словам Моисеева, спрос на отдых не падает даже зимой, поэтому в Кисловодске хотят отказаться от понятия «высокий курортный сезон».