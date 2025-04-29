Что изменится с обновлением аэропорта в Минводах

В Минеральных Водах заканчивается строительство нового аэровокзального комплекса для внутренних авиалиний. Открытие запланировано на май, сообщила пресс-служба аэропорта в беседе с «Это Кавказ».

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Трехэтажное здание площадью 28,5 тыс. кв. метров оборудуют высокотехнологичными системами инфраструктуры — это 28 стоек регистрации, 6 пунктов паспортного контроля, а также 11 выходов на посадку и 5 телетрапов. Общая пропускная способность превысит 3 млн пассажиров в год.

Кроме того, расширяется привокзальная площадь, с устройством парковки и первой линии подъезда к терминалу. Масштабное строительство оценивается в 15 млрд рублей.